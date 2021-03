Roma: 10 persone arrestate per spaccio, sequestrati oltre 4 mila euro in contanti (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per droga, in via Aldo Moro, i poliziotti del commissariato Anzio Nettuno hanno fermato ed arrestato a bordo della propria auto T.S. 31enne romano. L'uomo con diversi precedenti di Polizia è stato trovato in possesso di 21 involucri di cocaina contenenti 6,8 grammi lordi e la somma di 130 euro. Ancora ad Anzio, T.M. è arrestato dagli uomini del commissariato per droga. Notando dei movimenti sospetti fuori dalla sua abitazione, in considerazione del fatto che T.M. si trova in regime degli arresti domiciliari, gli investigatori hanno proceduto ad un controllo prima su di lui poi presso la sua abitazione. E' cosi che la Polizia ha scovato 81,4 grammi di cocaina, 167 grammi di marijuana e 17,2 grammi di hashish nonché la somma di 1260 euro in contanti. Nell'operazione è stata rinvenuta anche 1 bomba a mano priva del detonatore e 1 pistola a salve priva del tappo rosso. (segue) (Rer)