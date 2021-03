Roma: 10 persone arrestate per spaccio, sequestrati oltre 4 mila euro in contanti (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investigatori del VI Distretto Casilino hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, A.A. 40 romano. I poliziotti si erano appostati in via dell'Archeologia, nota piazza di spaccio, quando hanno udito gridare frasi in codice, chiaramente con lo scopo di allertare i pusher presenti sulla piazza. Nel contempo hanno notato A.A. allontanarsi in tutta fretta, una fuga durata poco. L'uomo è stato trovato in possesso di 18,65 grammi di cocaina suddivisa in 29 involucri. (segue) (Rer)