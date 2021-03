© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il medesimo reato è finito in manette P.F., romano 25enne, trovato in possesso di circa 15 grami di hashish. Gli uomini del IX Distretto Esposizione lo hanno osservato mentre cedeva dello stupefacente ad un autista NCC. Quindi, con l'ausilio del personale della squadra cinofili, hanno setacciato lo stabile in cui viveva rinvenendo la droga summenzionata. (Rer)