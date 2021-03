Regno Unito: fonti stampa, Londra fornirà 3,7 milioni di vaccini all'Irlanda entro Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito consegnerà 3,7 milioni di vaccini contro il Covid-19 alla vicina Irlanda, in una mossa che può ulteriormente mettere a dura prova le relazioni con l'Unione europea. Lo riferisce oggi il "Sunday Times", citando fonti del governo britannico secondo cui sarebbe la prima volta che il Regno Unito esporta vaccini nell'Ue tra le tensioni per le consegne ritardate delle dosi di AstraZeneca. La mossa, secondo le fonti, sarebbe finalizzata a venire incontro alle richieste di Bruxelles aiutando al contempo Dublino per evitare di avere un focolaio di Covid ai suoi confini. "Tutti possono vederne la logica. È una buona mossa e allo stesso tempo risolve un vero problema di salute pubblica nell'Irlanda del Nord", ha aggiunto la fonte, secondo cui la consegnerà dovrebbe avvenire per Pasqua. Il governo di Londra, scrive il "Sunday Times", starebbe anche valutando di condividere i vaccini in eccesso con altri Paesi dell'Ue per timore che la debole campagna vaccinale in Francia e Germania possa favorire la vittoria dei partiti estremisti alle prossime elezioni nei rispettivi Paesi. Finora quasi 30 milioni di cittadini britannici hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino contro il coronavirus. Di questi, 3,2 milioni sono stati completamente vaccinati. (Rel)