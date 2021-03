Business news: Cina, il fondatore di Tencent incontra funzionari antitrust per controlli di conformità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pony Ma, il fondatore di Tencent Holdings, la più grande società cinese di social media, ha incontrato questo mese i funzionari dell'antitrust cinese per discutere della conformità del suo gruppo. Lo riferisce la stampa internazionale citando fonti ben informate. Pechino ha promesso di rafforzare il controllo delle sue aziende tecnologiche, tra le più grandi al mondo, esprimendo la preoccupazione che possano aver costruito un potere di mercato che soffoca la concorrenza, abusa dei dati degli utenti e viola i diritti dei consumatori. Tencent, la cui app mobile di messaggistica e pagamento WeChat è presente in ogni smartphone in Cina, potrebbe presto finire al centro di indagini più dell'antitrust. La notizia dell'incontro anticipa i risultati del trimestre di dicembre di Tencent. Secondo i dati di Refinitiv, gli analisti prevedono un aumento dei profitti del 42 per cento, sebbene l'attenzione degli investitori sarà sugli sviluppi normativi. (Cip)