Business news: Cina, fatturato Xiaomi in crescita del 19,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia cinese Xiaomi ha registrato nel 2020 un fatturato pari a circa 332 miliardi di euro, in crescita del 19,4 per cento rispetto all’anno precedente. Lo indica la stessa azienda produttrice di smartphone in un comunicato, nel quale vengono definiti “consolidati e certificati” i risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. L'utile lordo è stato di circa 4,77 miliardi di euro, in aumento del 28,7 per cento rispetto all'anno precedente; l'utile netto rettificato non-Ifrs è stato di 1,68 miliardi di euro, in crescita del 12,8 per cento rispetto all'anno precedente. Nell’ultimo trimestre del 2020, i ricavi totali sono stati di circa 9,14 miliardi di euro, in crescita del 24,8 per cento rispetto al 2019. (Com)