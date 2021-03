Business news: Cina, attacchi a vari marchi di moda internazionali per la loro posizione sullo Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito comunista al governo della Cina ha attaccato H&M e altri marchi di abbigliamento e calzature in un clima già teso a causa delle sanzioni imposte a funzionari cinesi accusati di violazioni dei diritti umani nella regione nord-occidentale dello Xinjiang. Gli attacchi sono iniziati il 24 marzo, quando la Lega della gioventù comunista cinese, la principale organizzazione politica giovanile della Repubblica popolare, ha richiamato l'attenzione sul proprio account social su una dichiarazione di H&M del marzo dell'anno scorso secondo la quale la società avrebbe smesso di acquistare cotone coltivato nello Xinjiang. Il rivenditore svedese ha affermato di essere "profondamente preoccupato" per le segnalazioni di lavori forzati in loco. Il quotidiano "Global Times", ha citato Burberry, Adidas, Nike e New Balance per le loro "osservazioni taglienti" sul cotone dello Xinjiang, anch'esse risalenti già due anni fa. Utenti di Internet hanno indicato i marchi di abbigliamento giapponese Uniqlo e lo statunitense The Gap come altri possibili "colpevoli". (Cip)