Business news: Cina propone regole globali per le valute digitali delle banche centrali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha proposto una serie di regole globali per le valute digitali delle banche centrali, per disciplinare le modalità di utilizzo in tutto il mondo così come il monitoraggio e la condivisione delle informazioni. Mu Changchun, direttore generale dell'Istituto di valuta digitale della Banca centrale cinese o Banca popolare (Pboc), ha presentato le nuove proposte in un seminario della Banca dei regolamenti internazionali (Bri). Le banche centrali, su scala globale, stanno cercando di sviluppare valute digitali per modernizzare i loro sistemi finanziari, scongiurare la minaccia delle criptovalute come bitcoin e accelerare i pagamenti nazionali e internazionali. "Dovrebbe essere consentita l'interoperabilità tra i sistemi Cbdc (valuta digitale della Banca centrale) di diverse giurisdizioni e scambi", ha affermato Mu. "Il flusso di informazioni e i flussi di fondi dovrebbero essere sincronizzati in modo da facilitare le autorità di regolamentazione nel monitorare le transazioni per la conformità", ha aggiunto. (Cip)