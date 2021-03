Business news: Hong Kong, Tesoro assicura che sistema finanziario funziona bene nonostante incertezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema finanziario di Hong Kong sta funzionando senza intoppi nonostante la pandemia di Covid-19 e altre incertezze globali. Lo ha affermato Christopher Hui, segretario per i Servizi finanziari e il tesoro del governo di Hong Kong nel corso di in un seminario online co-organizzato dall'Ufficio economico e commerciale di Hong Kong a Giacarta e dal Consiglio per lo sviluppo dei servizi finanziari. Secondo Hui, l'hub finanziario ha dimostrato resilienza e solide prestazioni nell'ultimo anno, in particolare nella raccolta di fondi attraverso le offerte pubbliche iniziali e il volume degli scambi di azioni. "In quanto centro finanziario internazionale, i punti di forza istituzionali di Hong Kong sono evidenti", ha affermato Hui, citando i mercati altamente aperti, i regimi normativi allineati al livello internazionale, lo stato di diritto, un ampio pool di talenti finanziari e il libero flusso di informazioni e capitali. "Hong Kong è anche un centro finanziario offshore per le imprese della Cina continentale e un importante canale per l'ingresso di capitali internazionali nel mercato continentale", ha aggiunto, incoraggiando le imprese indonesiane a utilizzare Hong Kong per espandere la loro presenza. Hui ha anche sottolineato le nuove opportunità derivanti dallo sviluppo dell'area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao e come Hong Kong possa aiutare le imprese indonesiane a stimolare lo sviluppo economico nell'era post-pandemica. (Cip)