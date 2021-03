Business news: Cina-Australia, Pechino impone dazi fino al 218 per cento su vini australiani importati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina imporrà dazi antidumping dal 116,2 al 218,4 per cento sui vini australiani importati. La decisione, annunciata dal ministero del Commercio cinese, entrerà in vigore domenica 28 marzo per una durata di cinque anni. Secondo quanto riferito, il tasso di sovvenzione è stato quantificato tra il 6,3 e il 6,4 per cento, ma per evitare la doppia imposizione, il ministero farà cadere le misure anti-sussidio. La decisione è arrivata dopo le inchieste antidumping e anti-sovvenzioni sul vino australiano, avviate nell'agosto 2020, su richiesta dei produttori di vino nazionali. Secondo il ministero le indagini sono state condotte "rigorosamente sulla base delle leggi cinesi pertinenti e delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)". (Cip)