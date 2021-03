Business news: Italia-Iora, opportunità di cooperazione nell'economia blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pesca, acquacoltura, energia pulita e navigazione sostenibile sono alcuni dei settori che offrono opportunità interessanti di collaborazione tra l'Italia e l'Associazione rivierasca dell'Oceano Indiano per la cooperazione regionale (Iopra), di cui il nostro Paese è partner di dialogo dal 2019. È quanto emerso in occasione dello Iora Day 2021, che ha visto la partecipazione del sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, del segretario generale della Iora, Gatot Gunawan, e della segretaria generale del Comitato Italia-Iora, Laurence Martin. Il Comitato Italia-Iora ha coinvolto il settore privato e adottato un approccio “multi-stakeholder”. È stata lanciata online una “Italy-Iora Platform” che serve da catalizzatore per lo sviluppo di rapporti tra i protagonisti dell’economia blu nei nostri Paesi. (Com)