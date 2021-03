Business news: Iraq, ministero Industria annuncia piano per la protezione dei prodotti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Industria e dei Minerali dell’Iraq ha sviluppato un piano per la protezione del prodotto locale, che prevede di non importare materiali o merci simili a quelli prodotti localmente, e rispetto ai quali il Paese è autosufficiente. Lo ha annunciato il ministero dell’Industria e dei minerali iracheno. Secondo quanto ha dichiarato il portavoce del dicastero, Mortada al Safi, all'agenzia di stampa irachena "Ina", gli impianti per la produzione di zucchero nei governatorati iracheni di Maysan e Ninive sono pronti ad accogliere investimenti, per la riabilitazione delle linee produttive e la riattivazione della produzione. Il ministero, inoltre, “ha un impianto per la produzione di oli vegetali, ed è stato di recente siglato un contratto per rifornire il ministero del Commercio di olio alimentare”. (Res)