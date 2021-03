Business news: Arabia Saudita, contratti da 1 miliardo di dollari per costruzioni ad Amaala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo periodo saranno siglati 100 contratti, con un valore complessivo di cinque miliardi di rial (1,1 miliardi di euro), per costruzioni nella località turistica saudita di Amaala, sul Mar Rosso. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della compagnia Red Sea Development e di Amaala, John Pagano, all’emittente panaraba “Al Arabiya”. Fornire opportunità lavorative alle compagnie locali è una priorità dell’azienda, ha detto Pagano, sottolineando che più del 50 per cento dei dipendenti di Red Sea Development è saudita, più del doppio rispetto alla maggioranza delle compagnie attive nel Regno. Inoltre, ha proseguito, più del 70 per cento del valore dei contratti che saranno firmati prossimamente spetterà a compagnie saudite. (Res)