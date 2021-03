Business news: Egitto sigla con Shell due contratti per esplorazioni nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tarek el Molla, ha siglato due accordi con la compagnia petrolifera olandese Royal Dutch Shell. Lo riferiscono i media locali, citando un comunicato della compagnia. In base ai due accordi l’Egitto ha appaltato a Shell due concessioni offshore, North Cleopatra e North Marina. Entrambe le concessioni sono situate nel Mediterraneo, nelle acque egiziane occidentali. Shell controlla la quota maggiore in entrambe le concessioni mediante la propria filiale Bg Delta Lt, con quasi il 63 per cento, mentre il 27 per cento è posseduto da Noble Energy Egypt, filiale di Chevron, e il rimanente 10 per cento da Thawra Petroleum. North Cleopatra e North Marina coprono quasi 6.477 chilometri quadrati. (Cae)