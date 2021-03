Business news: Egitto discute di ampliamento cooperazione con Alstom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto il 22 marzo l’amministratore delegato della compagnia francese Alstom, Henri Poupart-Lafarge. Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook ufficiale il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi. L’incontro si è svolto alla presenza del primo ministro del Cairo, Mustafa Madbouli, e del generale Kamel al Wazir, ministro dei Trasporti. Le parti hanno discusso dei mezzi per rafforzare la cooperazione esistente tra l’Egitto e la compagnia francese nel settore delle ferrovie e delle metropolitane. Al Sisi, da parte sua, ha confermato la tendenza dell’Egitto a sviluppare una cooperazione “positiva” con Alstom e le altre compagnie francesi. Al Sisi ha inoltre dato l’indicazione di aumentare il tasso di localizzazione di produzione e tecnologie, nel quadro di ogni attività esistente o futura con Alstom, oltre che di istituire un centro di formazione per egiziani. Lafarge da parte sua ha annunciato i piani di Alstom per espandere le sue attività in Egitto, come anche per aumentare il suo personale alla luce delle promettenti opportunità di investimenti, particolarmente nel settore dei trasporti. (Cae)