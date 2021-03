Business news: Qatar e Cina firmano un accordo decennale per la vendita Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar e la Cina hanno firmato un accordo di durata decennale per la vendita e la fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl). Lo riferisce una nota di Qatar Petroleum (Qp). L’accordo è stato firmato il 22 marzo in videoconferenza dal ministro di Stato dell’Energia del Qatar e amministratore delegato di Qp, Saad Serida al Kaabi, e dal presidente del gruppo cinese Sinopec Zhang Yuzhuo. In base all’accordo le consegne di Gnl dal Qatar alla Cina inizieranno entro gennaio 2022 per un ammontare di 2 milioni di tonnellate di Gnl all'anno per 10 anni. Il Qatar ha iniziato ad esportare Gnl in Cina nel settembre 2009. Dalla prima consegna di Gnl nel settembre 2009 ad oggi, il Qatar ha fornito alla Cina oltre 62 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto. La Cina è un partner energetico chiave e strategico per lo Stato del Qatar lungo l'intera catena del valore dell'energia. Commentando la firma dell’accordo, Al Kaabi ha dichiarato: “Questo è un passo che consoliderà ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali tra la Repubblica popolare cinese e lo Stato del Qatar, siamo lieti di entrare in questo storico accordo di lungo periodo. Siamo anche orgogliosi che questo accordo sarà il primo contratto di acquisizione e vendita di Gnl a lungo termine tra Sinopec e il Qatar e speriamo che segnerà l'inizio di una lunga e proficua partnership con Sinopec”. Da parte sua Zhang Yuzhuo, presidente del gruppo Sinopec, ha dichiarato: “Sinopec è stato un forte sostenitore uno sviluppo economico più pulito e più verde. La firma dell’accordo di lungo termine per l’acquisto di Gnl con Qatar Petroleum è un ulteriore passo di Sinopec per mantenere il suo impegno per la sostenibilità soddisfacendo al contempo le crescenti esigenze del mercato cinese. Riteniamo che il raggiungimento del picco di emissioni di anidride carbonica e la neutralità carbonica siano responsabilità del settore energetico e richiedono una trasformazione. Siamo orgogliosi di collaborare con Qatar Petroleum, uno dei principali fornitori del settore, per fornire energia più pulita alla Cina. Siamo inoltre entusiasti di iniziare un nuovo viaggio di cooperazione più completa con Qatar Petroleum nei prossimi anni”. (Res)