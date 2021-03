Business news: Emirati, Corporazione investimenti Dubai sigla accordo con produttori israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corporazione per lo sviluppo degli investimenti di Dubai ha siglato un memorandum d’intesa con un’associazione di industriali israeliani, per esplorare mezzi di cooperazione in vista di un potenziamento delle occasioni di investimento e affari tra le due parti. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Il memorandum contribuirà a rafforzare i legami economici tra Israele e l’emirato di Dubai, e a consolidare le relazioni tra lo Stato ebraico e gli Emirati Arabi Uniti, normalizzate con la firma degli Accordi di Abramo del 15 settembre 2020. Il memorandum prevede uno scambio di informazioni tra le due parti, contatti tra le compagnie e il sostegno a visite di rappresentanti governativi e di diversi settori economici in ciascuno dei due Paesi. (Res)