Business news: Emirati, lanciato piano per potenziare produzione industriale

- Mohammed bin Rashid Al Maktum, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Dubai, e Mohammed bin Zayed Al Nahyan, erede al trono di Abu Dhabi, hanno lanciato il 22 marzo un piano per aumentare la produzione del settore industriale a 300 miliardi di dirham (68 miliardi di euro) entro il prossimo decennio. Obiettivo del programma è sviluppare la produzione locale e creare nuove industrie, leggere e pesanti, che siano competitive su scala globale. La strategia, secondo Al Nahyan, “pone l’ambizioso obiettivo di raddoppiare il contributo del settore industriale al prodotto interno lordo (Pil)”. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare 13.500 compagnie industriali. Sarà presto lanciata una campagna di marketing con lo slogan “Make it in the Emirates”, per invitare a produrre nel Paese. Entro il 2031, le autorità emiratine contano inoltre di aumentare da 21 a 57 miliardi di dirham (da 4,7 a 13 miliardi di euro) gli investimenti in ricerca e sviluppo. (Res)