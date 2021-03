Business news: Marocco, Greenh2 sarà il primo cluster di idrogeno verde in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Solar Energy and New Energies Research Institute (Iresen) si prepara a lanciare in Marocco il cluster nazionale dell'idrogeno verde GreenH2 in Marocco. Si è tenuta a Rabat un'assemblea generale costitutiva di questa piattaforma dedicata alla ricerca applicata, all'innovazione e all'industria, sotto la presidenza del ministero dell'Energia, delle Miniere e dell'Ambiente, nonché del ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Economia Verde e Digitale, riporta “Today Morocco”. Oltre a contribuire all'emergere di un ecosistema nazionale di idrogeno verde, questa piattaforma, la prima del suo genere nel continente africano, “posizionerà il Marocco come hub regionale, leader nella produzione ed esportazione di idrogeno”, spiega la stampa marocchina. Il cluster GreenH2 dovrà rafforzare le capacità tecniche e tecnologiche degli attori nazionali per la produzione, lo sfruttamento e la valorizzazione dell'idrogeno verde e dei suoi derivati, specifica il quotidiano. La nuova struttura, infine, dovrà contribuire a promuovere l'idrogeno verde marocchino a livello nazionale e internazionale, sostenendo la commissione nazionale per l'idrogeno verde nella creazione di un quadro normativo incentivante per lo sviluppo di un settore. (Mar)