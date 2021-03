Business news: Arabia Saudita, a fine 2020 asset Aramco in crescita del 28,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patrimonio della compagnia petrolifera saudita Aramco è aumentato alla fine del 2020 del 28,1 per cento su base annua, raggiungendo un livello record di 1.910 miliardi di rial (430 miliardi di euro) rispetto ai 1.490 miliardi (335 miliardi di euro) di fine 2019. Lo riferisce un rapporto elaborato dal quotidiano economico “Al Eqtisadiya”. L’aumento degli asset della compagnia è legato all’avvenuta acquisizione del 70 per cento della compagnia Sabic, lo scorso giugno 2020, per un valore di 259,1 miliardi di rial (58,3 miliardi di euro). (Res)