Business news: Qatar-Tunisia, siglato accordo per istituire Consiglio imprenditoriale congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha annunciato di aver concluso un accordo con un’organizzazione tunisina per l’istituzione di un Consiglio degli imprenditori congiunto tra i due Paesi, nel quadro della cooperazione esistente fra di essi. La Qatar Chamber, ente governativo, ha sottolineato il 23 marzo in un comunicato di aver siglato un accordo con l’Unione tunisina dell’industria e del commercio, durante una visita ufficiale tenuta in questi giorni a Doha da una delegazione tunisina, guidata dal ministro dell’Economia e delle Finanze Ali Kooli, e da Samir Majoul, presidente dell’Unione. Secondo la Camera qatariota le parti hanno discusso del rafforzamento della cooperazione commerciale ed economica tra le imprese del settore privato di entrambi i Paesi, e dei mezzi per rafforzare l’interscambio commerciale. (Res)