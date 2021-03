Business news: Siria, governo raddoppia tasso di cambio per pagamenti enti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Siria ha raddoppiato il tasso di cambio lira-dollaro per le rimesse provenienti dall’estero, portandolo da 1.250 a 2.500 lire per un dollaro, sottolineando che tale aumento riguarda unicamente le organizzazioni e le autorità internazionali e non influenza il tasso di cambio ufficiale (fermo a 1.250 lire per un dollaro). Secondo un analista finanziario, Ali al Shami, la mossa è “incompleta”, perché non comprende le rimesse dei cittadini espatriati, che rappresentano la quota maggiore dei pagamenti provenienti dall’estero, ma si limita ai trasferimenti dell’Onu, delle ambasciate, dei consolati e delle missioni diplomatiche di organizzazioni internazionali. Soprattutto, la mossa è “lontana dalla realtà”, perché il tasso di cambio reale a Damasco oscilla tra le 4.300 e le 4.500 lire per un dollaro. (Res)