Business news: emiratina Taqa annuncia aumento investimenti settore rinnovabili

- La Abu Dhabi National Energy Corporation, nota anche come Taqa, il più grande produttore di energia degli Emirati Arabi Uniti, prevede di ridurre l'esposizione agli asset di petrolio e gas naturale, unendosi alle società energetiche di tutto il mondo che cercano di riorientare i loro investimenti sulle energie rinnovabili. "Il nostro obiettivo sarà l'energia elettrica e l'acqua, e meno il petrolio e il gas in futuro", ha dichiarato Jasim Husain Thabet, amministratore delegato di Taqa in un’intervista a “Bloomberg Television”. Gli Emirati Arabi Uniti, che possono pompare più di 4 milioni di barili di greggio al giorno, dipendono dalle esportazioni di petrolio per gran parte del proprio reddito nazionale. Ma i produttori di energia a livello globale sono alla ricerca di opzioni più ecologiche mentre le economie stanno passando a combustibili più puliti. BP, ad esempio, prevede di ridurre il proprio business degli idrocarburi del 40 per cento nel prossimo decennio. (Res)