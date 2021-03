Business news: Arabia Saudita, riserve petrolio a 257 miliardi di barili a fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime relative alle riserve di idrocarburi confermate nei giacimenti dell’Arabia Saudita, secondo i dati della compagnia petrolifera Aramco, ammontano attualmente a 257,06 miliardi di barili di petrolio e 238 mila miliardi di piedi cubici di gas naturale (39,34 miliardi di barili di petrolio equivalente), di cui 152.200 miliardi di piedi cubici di gas non associato a petrolio, entro la fine del 2020. Secondo un rapporto elaborato dal quotidiano economico “Al Eqtisadiya”, le stime comprendono inoltre 35,97 miliardi di barili di liquidi di gas naturale e 4,5 miliardi di barili di condensati. Tutto considerato, quindi, nei giacimenti sauditi si trovavano a fine 2020 336,9 miliardi di barili di petrolio equivalente, in aumento dello 0,1 per cento rispetto ai 336,7 miliardi di barili stimati l’anno precedente. (Res)