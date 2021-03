Business news: Iraq, Fitch rivede prospettiva su debito sovrano da negativa a stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating statunitense Fitch ha rivisto la sua prospettiva riguardo al debito sovrano dell’Iraq da “negativa” a “stabile”, mantenendo a “B meno” il rating sul credito. Motivano la decisione dell’agenzia il recente aumento dei prezzi del petrolio e un calo inferiore al previsto delle riserve estere, dopo la decisione del governo di svalutare il dinaro. “Prevediamo un deficit di bilancio pari a circa il 5 per cento del prodotto interno lordo nel 2021, in calo rispetto a un 16,5 per cento stimato nel 2020”, ha affermato Fitch. “Nel 2022 prevediamo un deficit simile, mentre esportazioni di petrolio maggiori compenseranno il calo del prezzo del greggio”, ha proseguito. Nel 2022 la produzione media di petrolio dovrebbe aumentare a 4,4 milioni di barili al giorno, rispetto ai 4,1 milioni di barili di quest’anno, e le esportazioni federali dovrebbero toccare i 3,3 milioni di barili al giorno rispetto ai 3 milioni di quest’anno. Secondo Fitch, le riserve potrebbero stabilizzarsi quest’anno, e l’aumento dei prezzi del petrolio, unitamente alla svalutazione della valuta locale, potrebbero ridurre il deficit delle partite correnti all'1,5 per cento del Pil, contro il 12,5 per cento dell’anno scorso. (Res)