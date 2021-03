Business news: il 30 marzo webinar su investimenti sostenibili Italia-Ruanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 30 marzo, dalle ore 14:30 alle 17:00, si terrà un webinar sulle possibili sinergie tra Ruanda e Italia nell'ottica di investimenti e soluzioni innovativi e sostenibili. Organizzato dal Global Green Growth Institute (Gggi) di Kigali e la Rwanda Environment Management Authority (Rema), in collaborazione con il ministero italiano per l'Ambiente e il mensile economico Africa e Affari sulla scia del successo di tre precedenti incontri tenutisi nel 2020 e degli oltre 20 B2B successivamente organizzati, questo quarto webinar mira a proseguire il sostegno fornito alle aziende ruandesi e italiane nell'avvio di progetti comuni e nella definizione di nuove iniziative centrati sull'innovazione e la sostenibilità. L'incontro sarà anche l'occasione per imprenditori green ruandesi di presentare i propri progetti. (Res)