Business news: Congo-Brazzaville, da gip Milano via libera ad accordo risarcimento Eni di 11,8 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'inchiesta relativa ad alcune attività di Eni in Congo, che vede indagata la società e un suo manager, il gip di Milano Sofia Fioretta ha ratificato il risarcimento da parte della società di 11,8 milioni di euro come sanzione concordata tra i legali Nerio Dioda e Nadia Alecci e il pm Paolo Storari. L'accordo è stato finalizzato nei giorni scorsi in seguito alla derubricazione dell'ipotesi di reato di corruzione internazionale in quella induzione indebita. "Eni - si leggeva in nota diramata lo scorso 18 marzo - tiene a precisare che l'accordo non rappresenta un'ammissione di colpevolezza da parte della società rispetto al reato contestato ma un'iniziativa tesa a evitare la prosecuzione di un iter giudiziario che comporterebbe un nuovo e significativo dispendio di risorse per Eni e tutte le parti coinvolte. L'ipotesi conferma inoltre la tenuta dei sistemi di controllo anti-bribery della società". (Rem)