Business news: Ghana, parlamento approva oltre 148 milioni di dollari per il settore

- Il parlamento del Ghana ha approvato un ulteriore stanziamento a bilancio di oltre 854 milioni di cedi (oltre 148,2 milioni di dollari) per progetti energetici per l'anno fiscale in corso. La spesa, riferisce "Ghana Web", vede come voce principale i fondi per i partner di sviluppo (679,4 milioni di cedi) ma include inoltre 76 milioni di cedi destinati alle spese in conto capitale e importo del finanziamento del bilancio annuale (Abfa), 68,3 milioni per la commissione energia, beni e servizi per 6,3 milioni e il compenso ai dipendenti del settore (4,4 milioni di cedi). Secondo il presidente della commissione per le miniere e l'energia, Samuel Atta Akyea, i nuovi importi faranno molto per sostenere il raggiungimento degli obiettivi del settore, per garantire al Paese un approvvigionamento energetico sicuro e per promuovere la crescita economica ghanese. (Res)