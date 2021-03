Business news: Nigeria e Marocco concludono accordo su produzione fertilizzanti da 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco e la Nigeria hanno firmato un accordo per creare una piattaforma per la produzione di fertilizzanti con un investimento di 1,3 miliardi di dollari. L’intesa è stata annunciata dal presidente nigeriano Muhammadu Buhari. "Nigeria e Marocco hanno firmato un accordo per sviluppare una piattaforma di prodotti chimici di base da 1,3 miliardi di dollari in Nigeria, che produrrà ammoniaca e vari fertilizzanti Npk e Dap, utilizzando le riserve di gas della Nigeria", ha twittato il presidente della Nigeria. "Consentitemi anche di cogliere questa opportunità, a nome dei nigeriani, per ringraziare mio fratello e amico, il re del Marocco (Mohammed VI, ndr), per essere stato con noi in questo viaggio difficile ma entusiasmante", ha aggiunto il presidente Buhari. (Res)