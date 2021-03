Business news: Nigeria, per compagnia statale Nnpc impossibile mantenere l'attuale prezzo di benzina alla pompa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle condizioni economiche con le quali il governo della Nigeria sta sovvenzionando il prezzo della benzina, quest'ultimo è inevitabilmente destinato ad aumentare. Lo ha detto l'amministratore delegato della Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc), Mele Kyari, commentando le ultime rivelazioni del governo di Abuja, che ha ammesso di spendere fino a 120 miliardi di naira al mese (oltre 292,3 milioni di dollari) per mantenere invariato il prezzo della benzina dopo la revoca delle sovvenzioni destinate al settore. La somma spesa mensilmente a questo scopo è superiore ai 70 miliardi di naira destinati nel bilancio 2021 all'istruzione di base, nonché ai 45,19 miliardi di naira stanziati per la campagna vaccinale anti Covid-19. Kyari ha osservato che la posizione del governo, che dall'inizio dell'anno rassicura i cittadini con la promessa di non aumentare il prezzo della benzina nonostante l'incremento registrato sui mercati globali, non è sostenibile. Nel ricordare che le forze di mercato devono poter determinare il prezzo alla pompa nel Pese, Kyari si è lamentato dell'onere sostenuto da Nnpc nel sovvenzionare la benzina, affermando che prima o poi i nigeriani dovranno pagare il costo effettivo del prodotto. "Stiamo vendendo la benzina al costo di 162 naira al litro quando il prezzo di mercato è di 234 naira", ha spiegato Kyari, "non potremo continuare a farlo a lungo". (Res)