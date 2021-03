Business news: Nigeria, polemiche sulla riabilitazione della raffineria di Port Harcourt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È polemica in Nigeria sulla decisione del governo di promuovere la riabilitazione della raffineria di Port Harcourt, chiusa da due anni e per la quale è stato stanziato un budget di 1,5 miliardi di dollari. Approvato mercoledì scorso dal Consiglio esecutivo federale presieduto dal presidente Muhammadu Buhari, il progetto è stato affidato per la fase di studi preparatori alla compagnia italiana Maire Technimont e ad Eni come consulente tecnico. "La riabilitazione della raffineria di Port Harcourt per la somma di 1,5 miliardi è stata approvata oggi dal Consiglio dei ministri", ha annunciato ai giornalisti il ​​ministro del Petrolio, Timipre Sylva, precisando che la ristrutturazione sarà finanziata "da varie fonti di reddito, in particolare da entrate pubbliche e da un prestito della banca africana Afreximbank". Se nelle intenzioni governative il progetto è volto a spalleggiare gli sforzi di realizzazione - in atto da anni - della raffineria Dangote, diverse voci si sono levate per contestare l'iniziativa. In dichiarazioni all'emittente "Channel", il fondatore della banca locale Stanbic Ibtc ed ex membro del Consiglio nazionale per le privatizzazioni (Ncp), il governo di Abuja dovrebb, Atedo Peterside, ha sostenuto che il governo dovrebbe sospendere il finanziamento e "sottoporre questa sfacciata e costosa avventura a un dibattito nazionale informato". Da parte sua, il presidente dell'Associazione nigeriana degli accademici del mercato dei capitali ha sollevato dubbi sulla fattibilità del progetto e sostenuto in un'intervista all'emittente "Channel" che l'African Export-Import Bank (Afreximbank) non finanzierà i lavori di riabilitazione della raffineria di Port Harcourt se i lavori di ristrutturazione non si dimostreranno chiaramente sostenibili. "La Afrexim Bank come istituzione credibile non può mettere piede o impegnare i suoi fondi in quel tipo di impresa se non è sicura che sarà fattibile", ha dichiarato. (Res)