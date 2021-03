Business news: Sudafrica, Rampahosa riferisce su crisi energetica, lavoriamo per alimentazione alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha esortato i suoi connazionali a svolgere il loro ruolo nel migliorare la sicurezza energetica nazionale continuando a pagare per la fornitura di elettricità nelle loro case, imprese, o comuni. Nella sua newsletter settimanale, Ramaphosa ha sottolineato che il governo sta lavorando instancabilmente per trovare un'alimentazione elettrica alternativa a quella fornita dalla compagnia di stato Eskom, che per disfunzioni ha dovuto più volte interrompere la fornitura di elettricità. Le interruzioni si sono verificate a più riprese anche durante questo mese di marzo, quando il gruppo ha annunciato che il suo sistema di alimentazione è limitato. "Risolvere le nostre sfide energetiche non è solo urgente, è fondamentale per la ripresa economica del Sudafrica", ha detto Ramaphosa, assicurando che per questo motivo la sua amministrazione sta "compiendo ogni sforzo per portare online la nuova capacità di generazione di energia, nel più breve tempo possibile". La scorsa settimana il ministro delle Risorse minerarie e dell'energia Gwede Mantashe ha annunciato i nomi degli operatori che sono stati scelti per fornire 2 mila megawatt (Mw) al Paese. Le società scelte sono: Acwa Power Project DA, Karpowership SA Coega, Karpowership SA Richards Bay, Karpowership SA Saldanha, Mulilo Total Coega, Mulilo Total, Hydra Storage, Oya Energy Hybrid Facility e Umoyilanga Energy. Il nuovo progetto di fornitura di elettricità verrà installato nel corso dei prossimi 18 mesi, con l'obiettivo di raggiungere piena operatività entro agosto 2022. (Res)