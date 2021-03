Business news: Etiopia, premier Ahmed presenta linee di riforma economica e annuncia crescita del 6,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia dell'Etiopia ha registrato una crescita del 6,1 per cento durante l'anno di bilancio 2019-2020, con un aumento del reddito pro capite che per la prima volta ha raggiunto i mille dollari. Lo ha dichiarato il primo ministro Abiy Ahmed nel suo intervento tenuto oggi in parlamento, nel quale ha precisato che nel periodo considerato il prodotto interno lordo (Pil) è aumentato a 1 milione di dollari, mentre il reddito da esportazione ha mostrato una crescita del 21 per cento, in quello che è l'aumento maggiore rispetto ai risultati degli ultimi 20 anni. Nel suo discorso, Ahmed ha presentato le linee guida della riforma economica che intende promuovere e che si baserà su tre pilastri principali: la riduzione del debito, il completamento di grandi opere e l'aumento delle entrate. A suo avviso, la crescita del Pil può essere considerata un progresso promettente in termini di riduzione del peso del debito. Secondo Ahmed, il pronto intervento dell'Etiopia nel mitigare l'impatto della pandemia di Covid-19 è stato una spina dorsale per la crescita economica registrata dal Paese in questo periodo. (Res)