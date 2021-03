Business news: Kenya Airways registra perdita netta record di 332 milioni di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Kenya Airways ha registrato una perdita netta record di 332 milioni di dollari nel 2020, rispetto ai 118 milioni persi dell'anno precedente. Il risultato, secondo quanto riferito dalla stessa compagnia in un comunicato, è dovuto alla sospensione dei voli internazionali a causa della pandemia di Covid-19 che ha determinato la diminuzione del 65,7 per cento del numero di passeggeri, portando a una perdita complessiva di 473 milioni di dollari nelle entrate. "L'epidemia di Covid-19 nel 2020 è andata oltre le previsioni di chiunque e il suo impatto sul settore dovrebbe continuare a influenzare la domanda di viaggi aerei per i prossimi due o tre anni", ha affermato il presidente di Kenya Airways, Michael Joseph. La compagnia aerea ha licenziato 650 lavoratori l'anno scorso, ha messo il personale rimanente in tagli salariali, ha venduto beni e ha reindirizzato alcuni aerei passeggeri al business cargo. L'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) prevede che le compagnie aeree africane possano perdere fino a 6 miliardi di dollari di entrate, interessando oltre 172 mila posti di lavoro nel settore dell'aviazione nel 2020. (Res)