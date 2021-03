Vaccini: Fontana, al Niguarda somministrazioni con drive-through ai pazienti con lesioni midollari o patologia respiratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vaccinazione in modalità drive through per i pazienti con lesioni midollari e con patologia respiratoria seguiti all'Unità Spinale del Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. Due pit stop sotto i gazebo, prima il colloquio con il medico, poi l'iniezione con l'infermiere. Si passa quindi all'area parcheggio dell'attesa, con la supervisione del personale sanitario.. Ed è fatta” lo ha scritto sulla propria pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annunciando questa modalità di somministrazione del vaccino anti Covid all'ospedale Niguarda di Milano (Rem)