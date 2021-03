Egitto: fonti Authority Suez a "Nova", Ever Given spostata di 17 metri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave "Ever Given" si è spostata oggi di 17 metri verso nord. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" un funzionario dell'Authority del Canale di Suez a margine di un tour effettuato nel sito della nave con alcuni giornalisti. "Abbiamo il 90 per cento di probabilità di riuscire a spostarlo stasera", ha detto la fonte. Oggi il presidente dell'Authority, Osama Rabie, ha spiegato che i rimorchiatori si sono attivati mentre le draghe hanno interrotto il dragaggio la scorsa notte prima di riprenderlo questa mattina presto. (Cae)