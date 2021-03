Arabia Saudita: Bin Salman annuncia Green Initiative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ha annunciato la "Saudi Arabia Green Initiative" e la "Middle East Green Initiative" che tracceranno sia la direzione del Regno che la direzione della regione nella protezione della terra e dell'ambiente. "In qualità di leader mondiale di produttore di petrolio, siamo pienamente consapevoli della nostra parte di responsabilità nel portare avanti la lotta contro il cambiamento climatico e che, come nostro ruolo pionieristico nella stabilizzazione dei mercati energetici durante l'era del petrolio e del gas, agiremo per guidare la prossima era verde", ha detto il principe ereditario di Riad durante l'annuncio delle iniziative. Per l'occasione Bin Salman ha affermato che l'Arabia Saudita e la regione stanno affrontando molte sfide ambientali, come la desertificazione che rappresenta una minaccia economica per la regione e che si stima che l'inquinamento atmosferico da gas serra abbia ridotto la vita media dei cittadini di un anno e mezzo. La Saudi Green Initiative, ha affermato il principe ereditario, lavorerà per aumentare la copertura vegetale, ridurre le emissioni di carbonio, combattere l'inquinamento e il degrado del suolo e preservare la vita marina. Entrambe le iniziative includeranno una serie di progetti ambiziosi, tra cui la piantumazione di 10 miliardi di alberi in Arabia Saudita nei prossimi decenni, equivalente alla riabilitazione di circa 40 milioni di ettari di terre degradate. L'iniziativa spera di aumentare di 12 volte le aree coperte dagli attuali alberi. (Res)