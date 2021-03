Imprese: Mura (Tirrenia) a sindacati, senza accordo con Mise posti di lavoro a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Tirrenia, Massimo Mura, segnala in una missiva destinata alle sigle sindacali la "situazione di gravissima difficoltà che sta impedendo alla nostra società (ed in conseguenza al gruppo Onorato) di concludere le procedure entro il 29 marzo 2021 (data improrogabile), avviate a giugno 2020, con la continuità aziendale". La società ha concluso "accordi preliminari con i propri creditori/fornitori (al 94 per cento) per la ristrutturazione del debito", spiega Mura, ma al fine di completare l’operazione di salvataggio della società, "manca l’accordo con i commissari di Tirrenia As, con il benestare determinante del Mise, ad oggi non ancora pervenuto". La società "ha offerto il pagamento di circa 80 per cento di quanto dovuto (con garanzie reali sulle navi, prima mancanti), con i dovuti supporti di tipo normativo obbligatori per legge. Questa offerta è decisamente migliore rispetto alla prospettiva negativa derivante da un eventuale mancato accordo, che porterebbe a Tirrenia As un recupero di gran lunga minore, compreso in un range fra il 17 ed il 26 per cento. Doveroso ed importante segnalare che tutta l’operazione di ristrutturazione è supportata da primari investitori, che garantiscono uno scenario positivo e la garanzia di un progetto economico stabile e duraturo, che garantisce la stabilità del personale, in particolare di quello marittimo", precisa Mura nella lettera. (segue) (Rin)