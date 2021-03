Imprese: Mura (Tirrenia) a sindacati, senza accordo con Mise posti di lavoro a rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad quindi sottolinea che "se la società fosse impedita a portare avanti il percorso di risanamento economico, con l’aiuto della componente pubblica, tutto il personale della società e del gruppo avrebbe delle gravissime ripercussioni, con il fortissimo rischio della perdita del posto di lavoro". Gli annunci a mezzo stampa "del nostro competitor" non corrispondono "con i fatti prodotti, mettendo in seria discussione l’unico mezzo di salvaguardia per il personale quale la clausola sociale", aggiunge per poi rammentare che "la soluzione al problema è ormai alla portata con la firma dell’accordo di ristrutturazione da parte dei commissari di Tirrenia As, con il supporto e benestare del Mise, entro lunedì 29 marzo, improrogabilmente". E chiede ai sindacati "attenzione e consapevolezza della gravità delle conseguenze sociali che il mancato accordo possa produrre" anche in termini delle loro "azioni conseguenti ed urgenti". (Rin)