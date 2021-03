Business news: Cina, produzione gas naturale in aumento del 13,5 per cento nel primo bimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas naturale della Cina è aumentata del 13,5 per cento su base annua a 34,8 miliardi di metri cubi nel periodo gennaio-febbraio. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Il dato rappresenta una crescita del 22,5 per cento rispetto al livello dello stesso periodo del 2019, nonché una crescita media annua del 10,7 per cento negli ultimi due anni. La produzione media giornaliera è stata di 590 milioni di metri cubi, in calo di dieci milioni di metri cubi rispetto a dicembre dello scorso anno. Le importazioni di gas naturale del Paese nei primi due mesi sono aumentate del 17,4 per cento anno su anno a 20,8 milioni di tonnellate. (Cip)