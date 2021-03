Roma 2021: Letta pensa a primarie, Gualtieri tra i candidati, per Calenda "perdita tempo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto quel che è certo è che dopo pasqua il Pd dovrà iniziare alla partita Roma 2021, anche alla luce dell'incontro che si è tenuto tra Letta e l'ex premier Giuseppe Conte che dovrebbe avere un ruolo apicale nel nuovo M5s. Tra i due si è parlato anche delle amministrative romane ma appare inverosimile che, con i continui messaggi di sostegno di Beppe Grillo, Conte possa chiedere un passo indietro a Raggi in nome di un'alleanza Pd-M5s su Roma. "È vero che su Roma il nostro giudizio sul sindaco uscente non è lo stesso di quello" che abbiamo "del M5S e rischia di essere una pietra di inciampo - ha sottolineato ieri Letta su La7 -. So di giocarmi l'osso del collo su questa partita, ma ce ne sono anche altre importanti". (Rer)