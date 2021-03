Business news: Cina, Banca centrale assicura che yuan digitale garantirà protezione privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yuan digitale garantirà “un alto livello di protezione della privacy” degli utenti e ne “semplificherà la vita quotidiana”. Lo ha detto Mu Changchun, capo dell'Istituto di ricerca sulla valuta digitale della Banca centrale di Pechino, intervenendo a un convegno organizzato in occasione del Forum sullo sviluppo in Cina 2021. Mu ha minimizzato le preoccupazioni rispetto alla possibilità che la valuta digitale porti a violazioni della privacy degli utenti. Benché ancora nella sua fase pilota, ha assicurato il funzionario, lo yuan digitale "coinvolgerà sempre più persone, semplificherà la vita quotidiana e renderà i pagamenti digitali più sicuri". La valuta digitale sarà emessa dalla Banca centrale cinese e sarà legalmente sostenuta dal governo come alternativa alla carta moneta. Tra gli impegni della Cina, secondo le direttive economiche del nuovo piano quinquennale, vi è il continuo sviluppo delle valute digitali, cosa che secondo il quotidiano “China Daily” garantisce alla Repubblica popolare un ruolo attivo rispetto alla formulazione di regole internazionali e standard tecnici sulla sicurezza dei dati, sulle valute digitali e sulle relative tassazioni. Anche altri Paesi, tra cui Canada e Giappone, si stanno preparando a varare valute digitali. "L'uso del contante sarà ridotto di almeno il 40 per cento nel prossimo decennio", preannuncia Zhu Min, presidente dell’Istituto nazionale di ricerca finanziaria dell’Università di Tsinghua. (Cip)