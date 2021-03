Business news: Vietnam, governo presenta nuova strategia per l'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha presentato un nuovo piano generale per lo sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale (Ia) nel Paese. La "Strategia nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione dell'intelligenza artificiale", che delinea nel dettaglio i piani del Paese per tale fondamentale pilastro dell'innovazione tecnologica sino al 2030. Nel documento si afferma che "l'Ia dovrebbe rispondere alle sfide e agli obiettivi di sviluppo socioeconomico". La strategia per la Quarta rivoluzione industriale vietnamita, o "industria 4.0", prevede lo sviluppo di prodotti e servizi basati sull'Ia con un focus sulla competitività globale. Per promuovere l'automazione, l'industria 4.0 fa un uso estensivo di connettività a banda ultra-larga, intelligenza artificiale, apprendimento automatico ed elaborazione dei dati in tempo reale. L'incarico di delineare una cornice strategica per l'industria 4.0 e per l'Ia è stato assegnato a Phuc dal Politburo del Partito comunista vietnamita nel 2019. La strategia presentata dal premier vietnamita coincide con gli obiettivi macroeconomici del Paese, che Hanoi punta ad ottenere proprio entro il 2030 lo status di economia a reddito medio-elevato (redito medio annuo pro-capite compreso tra 4.046 e 12.535 dollari). (Fim)