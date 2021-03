Business news: Indonesia, Emirati investiranno dieci miliardi di dollari nel fondo sovrano Ina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti investiranno dieci miliardi di dollari nell'economia indonesiana tramite l'Indonesia Investment Authority (Ina), il nuovo fondo sovrano dell'Indonesia. Lo riferisce la stampa di quel Paese, secondo cui l'investimento è stato decretato dal principe della Corona di Abu Dhabi e vicecomandante supremo delle Forze armate degli emirati, Sheikh Mohamed bin Zayed. Gli investimenti emiratini si concentreranno su settori strategici come infrastrutture, turismo, agricoltura e settori emergenti con un elevato potenziale di crescita. Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha annunciato il mese scorso i membri del consiglio di amministrazione dell'Ina: il banchiere Ridha Wirakusumah, presidente di Bank Permata – la 12ma banca indonesiana per volume di asset – è stato nominato direttore del nuovo fondo sovrano, battezzato Indonesia Investment Authority (Ina). Wirakusumah guida Bank Permata dal 2016 e ha precedentemente lavorato come managing partner di Dnb Consultin and Investment Hong Kong e come amministratore delegato per l'Asia-Pacifico di General Electric, presidente e Ad di AIG Hong Kong e direttore di KKR Hong Kong. (Fim)