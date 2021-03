Business news: Baidu utilizzerà proventi quotazione Hong Kong per investimenti nell'intelligenza artificale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del web Baidu punta a utilizzare i proventi della quotazione alla Borsa di Hong Kong per investimenti incentrati sull'intelligenza artificiale, che facciano crescere la piattaforma mobile Baidu, migliorando e diversificando la monetizzazione e gli scopi aziendali. "In qualità di azienda di tecnologia, siamo disposti a investire in ricerca e sviluppo a lungo termine", ha dichiarato l'amministratore delegato, Robin Li. "Solo mantenendo continui investimenti nell'innovazione tecnologica possiamo cogliere le enormi opportunità di mercato”, ha sottolineato. Secondo un comunicato pubblicato sul sito web della Borsa di Hong Kong all'inizio di questo mese, Robin Li detiene circa il 57 per cento dei diritti di voto nella società. Il documento riporta che Baidu detiene il più grande portafoglio di brevetti sulle intelligenze artificiali e il più alto numero di domande di brevetto in Cina. La sua piattaforma Baidu Open AI, con oltre 2,65 milioni di sviluppatori alle spalle, è la più grande piattaforma di intelligenze artificiali in Cina. (Cip)