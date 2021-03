Lazio: Gasparri (FI), Procura faccia chiarezza su assunzioni targate Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La procura della Repubblica di Roma si è accorta della vicenda sconcertante delle assunzioni targate PD e dintorni alla Regione Lazio? Un concorso tutto da verificare che è incentrato su un comune scelto non a caso per far transitare persone nei ranghi della regione Lazio. Sono noti i nomi e i cognomi che vedono coinvolto il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini, da tre anni in comando negli uffici della Regione". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Un concorso del suo comune - aggiunge - è stato utilizzato per far transitare persone nei ranghi della Regione. Si leggono i nomi di Matteo Marconi segretario del Pd di Trevignano di Arianna Bellia assessore al Comune di San Cesareo, di un assessore di Labico Augusta Morini e di altri esponenti del PD della provincia di Roma e non solo. Ci sono coinvolgimenti anche di altri gruppi e partiti e vicende che riguardano il territorio di Guidonia. Ho presentato un'interrogazione parlamentare su questa vicenda ma farò un esposto alla Procura di Roma. Finalmente si occuperanno di quello che accade intorno a Zingaretti oppure, come per le mascherine e tante altre vicende la Regione Lazio a gestione Pd è coperta da una sorta di immunità sostanziale? È una vergogna assoluta. Trasparenza. Legalità. Mi recherò negli uffici della Regione a constatare di persona che cosa sia avvenuto". (Com)