Roma 2021: Bordoni (Lega), Raggi-Zingaretti, Governo commissari su gestione rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emergenza ambientale in atto nella Capitale e le reiterate incertezze istituzionali sulla scelta della discarica per i rifiuti romani vedono ancora al centro del dibattito la rivalità e l'incompetenza politica e amministrativa di Raggi e Zingaretti, una debacle totale dove Comune e Regione Lazio non decidono e quando scelgono lo fanno ai danni dei cittadini". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini premier Davide Bordoni. "Il nuovo Governo -aggiunge - dovrebbe commissariare i due enti sulla gestione dei rifiuti e nominare un commissario che possa affrontare l'emergenza con la costruzione degli impianti necessari. Lo scaricabarile e l'immobilismo della sindaca e del presidente della Regione sono solamente una inutile strategia per scappare dalle proprie responsabilità? Quello che è certo è che Raggi e Zingaretti insistono, ad oltranza, sul fallimento delle loro politiche ma con la raccolta differenziata ferma e la prossima chiusura della discarica di Roccasecca si va incontro ad una delle pagine più buie che il nostro territorio ricordi". (Com)