Mozambico: combattimenti a Cabo Delgado, Total rinvia ripresa attività progetto Gnl

- La compagnia petrolifera Total ha annunciato di aver rinviato la ripresa delle attività del suo progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) nella provincia di Cabo Delgado, in Mozambico, a seguito dell'attacco sferrato dagli insorti jihadisti alla città di Palma. Lo rende noto lo stesso colosso petrolifero francese in un comunicato, precisando che nessun membro del suo personale figura tra le vittime dei combattimenti. L'annuncio giunge dopo che oggi gli insorti jihadisti hanno preso il controllo della città di Palma dopo quattro giorni di assedio. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dalla stampa locale. Pesanti combattimenti erano in corso in città da mercoledì scorso dopo l'attacco sferrato dai militanti islamisti appartenenti al gruppo noto come Ansar al Sunna (e localmente come al Shabaab, da non confondere con l'omonimo gruppo somalo). Palma si trova in una posizione strategica essendo situata nei pressi del megaprogetto Gnl gestito da Total. Soltanto mercoledì scorso, a poche ore dall'inizio dell'offensiva jihadista, Total aveva annunciato la ripresa delle attività di costruzione del Mozambique Lng Project a seguito dell’annuncio di Total E&P Mozambique Area 1 e del governo del Mozambico di ulteriori misure di sicurezza per il sito produttivo di Afungi, a Cabo Delgado, zona che è stata scenario di recenti attacchi. Nel tentativo di garantire la sicurezza dei lavoratori internazionali nella provincia mozambicana, ad agosto dello scorso anno Total ha firmato un “patto di sicurezza” con il governo di Maputo con l'obiettivo di proteggere il progetto da 20 miliardi di dollari di Gnl in fase di sviluppo nel Paese africano. (Res)