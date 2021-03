Business news: China International Consumer Products Expo, a maggio la prima edizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 7 al 10 maggio prossimi, si terrà per la prima volta la China International Consumer Products Expo, l'unica fiera in Cina dedicata esclusivamente a prodotti di consumo che incoraggia la presenza di espositori stranieri. La manifestazione ospiterà le aziende straniere interessate a presentare i loro prodotti in Cina. Situata all'estremità meridionale della Cina, l'isola di Hainan si presenta come un ponte verso gli oceani Indiano e Pacifico. Il primo giugno 2020, le autorità cinesi avevano annunciato l'iniziativa "Hainan: porto libero di scambio". Il progetto, promosso dal ministero del Commercio cinese e dalla Provincia di Hainan, intende costituire una piattaforma di commercio internazionale, professionale e orientata verso il mercato. Questo permetterà di beneficiare di esclusive politiche duty-free e sistemi a tassazione semplificata, promuovendo l'incontro di imprenditori e investitori mondiali. Le stime prevedono la partecipazione di imprese provenienti da oltre 40 Paesi, che si riuniranno su un'area espositiva superiore ai centomila metri quadrati. Come scrive la Camera di commercio italo-cinese in un comunicato, la fiera sarà organizzata in padiglioni divisi per settori: salute, alimentari, gioielleria, automobili, elettronica, cultura e arte, lifestyle, servizi professionali e di ospitalità, esterni, forniture per animali e molto altro. (Cip)