Business news: Cina, lo snodo ferroviario di Alashankou esporta dieci milioni di merci e-commerce

- Dall'inizio del 2021 lo snodo ferroviario di Alashankou, nella regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha spedito oltre frontiera più di dieci milioni di pacchi e-commerce. Lo riferisce il "Quotidiano del popolo" cinese, precisando che il dato è aggiornato al 20 marzo scorso. Nel 2020 ci erano voluti 39 giorni di tempo in più per raggiungere lo stesso volume di merci esportate attraverso Alashankou, che si trova al confine con il Kazakhstan. Le spedizioni, principalmente contenenti giocattoli, mobili, vestiti e beni di prima necessità, sono destinate a vari Paesi esteri, tra cui Belgio e Germania. "Abbiamo ottimizzato le procedure per garantire che le esportazioni possano essere approvate 24 ore su 24, sette giorni su sette", ha affermato un funzionario doganale di Alashankou. Il sito viene usato dalle principali piattaforme di shopping online globali, tra cui Alibaba e Amazon. (Cip)